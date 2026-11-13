Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich nachmittags im Plus

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 am Nachmittag.

Am Freitag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,08 Prozent auf 8 367,78 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,500 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,213 Prozent auf 8 343,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 361,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 377,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 337,90 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 3,22 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 7 827,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der CAC 40 bei 8 650,56 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 8 232,49 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 204 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,580 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at