CAC 40
|
8 368,91
|
7,55
|
0,09 %
|Index-Bewegung
|
13.11.2026 15:58:52
Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich nachmittags im Plus
Am Freitag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,08 Prozent auf 8 367,78 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,500 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,213 Prozent auf 8 343,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 361,36 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 377,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 337,90 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 3,22 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 7 827,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der CAC 40 bei 8 650,56 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 8 232,49 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 204 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,580 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,40
|-0,27%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|450,50
|1,20%
|Pernod Ricard S.A.
|72,68
|2,83%
|Renault S.A.
|28,42
|0,96%
|Stellantis
|3,49
|-0,30%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 368,91
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.