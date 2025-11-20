Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Fokus
|
20.11.2025 12:26:40
Freundlicher Handel: CAC 40 klettert am Mittag
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,75 Prozent fester bei 8 013,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,15 Prozent auf 8 044,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 953,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 001,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 057,70 Zählern.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 1,74 Prozent zurück. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 8 206,07 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 7 973,03 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 7 198,45 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,39 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Punkten.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 51 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,754 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
2025 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
15:59
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
09:30
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)