Freundlicher Handel: CAC 40 klettert am Mittag

Heute wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,75 Prozent fester bei 8 013,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,15 Prozent auf 8 044,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 953,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 001,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 057,70 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 1,74 Prozent zurück. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 8 206,07 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 7 973,03 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 7 198,45 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,39 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 51 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,754 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

2025 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at