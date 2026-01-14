Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Fokus
|
14.01.2026 12:26:45
Freundlicher Handel: CAC 40 legt am Mittwochmittag zu
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,15 Prozent stärker bei 8 359,33 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,537 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,261 Prozent auf 8 368,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8 347,20 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 396,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 354,14 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,203 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der CAC 40 auf 8 068,62 Punkte taxiert. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Wert von 7 919,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 423,67 Punkten.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 80 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 320,018 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,29 zu Buche schlagen. Mit 8,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|214,25
|-0,72%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|633,30
|-0,20%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|59,30
|-0,24%
|Stellantis