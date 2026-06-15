Freundlicher Handel: CAC 40 letztendlich freundlich

Der CAC 40 sprang im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,40 Prozent auf 8 384,01 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,33 Prozent auf 8 462,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 350,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 384,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 506,65 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 952,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 7 911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 7 684,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,30 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 407 878 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,499 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at