Freundlicher Handel: CAC 40 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Freitag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,78 Prozent fester bei 8 179,77 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,445 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,523 Prozent auf 8 159,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 116,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 140,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 207,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,12 Prozent nach unten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 8 714,94 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 8 200,80 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 7 823,52 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,188 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 337 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 202,779 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at