Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index-Bewegung
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10.08.2026 17:58:46
Freundlicher Handel: CAC 40 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus
Letztendlich ging der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 8 726,03 Punkten aus dem Montagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,542 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 8 710,49 Punkte an der Kurstafel, nach 8 714,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 730,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 692,35 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 338,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 8 112,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7 743,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,48 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 975 374 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236,109 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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