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Index-Bewegung 10.08.2026 17:58:46

Freundlicher Handel: CAC 40 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Freundlicher Handel: CAC 40 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Beim CAC 40 standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Letztendlich ging der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 8 726,03 Punkten aus dem Montagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,542 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 8 710,49 Punkte an der Kurstafel, nach 8 714,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 730,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 692,35 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 338,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 8 112,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7 743,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,48 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 975 374 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236,109 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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