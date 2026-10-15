Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit Zuschlägen

In Paris stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,13 Prozent fester bei 7 883,06 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,337 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,250 Prozent auf 7 853,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 873,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 926,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 853,40 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,720 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8 090,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 382,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der CAC 40 8 077,00 Punkte auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,81 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 122 274 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 205,674 Mrd. Euro heraus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at