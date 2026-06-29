Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
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29.06.2026 15:58:45
Freundlicher Handel: CAC 40 nachmittags mit grünem Vorzeichen
Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,01 Prozent höher bei 8 385,76 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,461 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,066 Prozent tiefer bei 8 379,36 Punkten, nach 8 384,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 341,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 386,03 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 8 183,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 7 701,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 7 691,55 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,33 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 187 483 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,688 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
2026 weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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