12.02.2026 12:27:08
Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne
Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,59 Prozent stärker bei 8 362,48 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,494 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,43 Prozent auf 8 432,15 Punkte an der Kurstafel, nach 8 313,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 355,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 437,35 Punkten.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,816 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der CAC 40 8 358,76 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 8 241,24 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 8 042,19 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,04 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 437,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 325 877 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 266,909 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
