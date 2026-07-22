Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40 aktuell
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22.07.2026 15:58:44
Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Nachmittag Gewinne
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,90 Prozent stärker bei 8 438,82 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,449 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,096 Prozent auf 8 355,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8 363,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 350,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 468,00 Punkten.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der CAC 40 8 400,11 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 8 156,43 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 7 744,41 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,97 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 331 953 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 240,296 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,98 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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