Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht Gewinne

Derzeit wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Dienstag springt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,64 Prozent auf 8 288,41 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,423 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,223 Prozent auf 8 254,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 235,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 311,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 249,79 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der CAC 40 bei 7 911,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der CAC 40 8 330,97 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der CAC 40 auf 7 273,12 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,14 Prozent nach oben. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 47 728 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 239,906 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at