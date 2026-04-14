LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursverlauf
|
14.04.2026 12:26:55
Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht Gewinne
Am Dienstag springt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,64 Prozent auf 8 288,41 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,423 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,223 Prozent auf 8 254,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 235,98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 311,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 249,79 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der CAC 40 bei 7 911,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der CAC 40 8 330,97 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der CAC 40 auf 7 273,12 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,14 Prozent nach oben. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 47 728 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 239,906 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Börse Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
15:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
13.04.26
|Euronext-Handel CAC 40 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
13.04.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)