Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
|
29.12.2025 17:59:01
Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge
Schlussendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 8 112,02 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,296 Prozent stärker bei 8 127,59 Punkten in den Montagshandel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.
Bei 8 087,48 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 132,59 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 122,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der CAC 40 7 355,37 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,71 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 136 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 312,022 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
17:59
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
23.12.25
|Euronext-Handel CAC 40 in Rot (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)