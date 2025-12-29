Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 8 112,02 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,296 Prozent stärker bei 8 127,59 Punkten in den Montagshandel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.

Bei 8 087,48 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 132,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 122,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der CAC 40 7 355,37 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,71 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 136 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 312,022 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at