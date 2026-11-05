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CAC 40 im Fokus 05.11.2026 17:58:28

Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der CAC 40 entwickelte sich zum Handelsschluss positiv.

Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,34 Prozent stärker bei 8 205,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,408 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,868 Prozent fester bei 8 248,90 Punkten, nach 8 177,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 286,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 182,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 3,10 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7 834,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 669,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 074,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,124 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 443 629 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 230,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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