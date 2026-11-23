Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,48 Prozent auf 8 044,84 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,375 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,475 Prozent auf 7 965,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 927,75 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 059,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 949,51 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 7 782,82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 484,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 982,65 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,83 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 484 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 231,384 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at