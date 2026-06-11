Freundlicher Handel: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 8 170,55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,418 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,089 Prozent auf 8 154,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 161,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 172,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 150,06 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,456 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 056,38 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 8 041,81 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 7 775,90 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,301 Prozent zu Buche. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 16 140 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,450 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at