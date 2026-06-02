Freundlicher Handel: CAC 40 zum Start in Grün

Der CAC 40 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,84 Prozent auf 8 214,73 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,407 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,551 Prozent auf 8 191,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 146,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 217,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 191,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 114,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, notierte der CAC 40 bei 8 394,32 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 02.06.2025, mit 7 737,20 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,238 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,930 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at