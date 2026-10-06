Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Kursentwicklung
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06.10.2026 15:58:44
Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,72 Prozent höher bei 3 332,64 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 308,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 308,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 307,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 349,72 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 369,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 226,80 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 364,31 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 25,37 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,42 Prozent auf 232,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,33 Prozent auf 21,95 EUR) und Rosenbauer (+ 2,26 Prozent auf 63,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Wienerberger (-4,31 Prozent auf 15,97 EUR), Lenzing (-3,38 Prozent auf 13,14 EUR), Telekom Austria (-1,78 Prozent auf 8,84 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,23 Prozent auf 4,00 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 786 560 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44,633 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
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|Erste Group Bank buy
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|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
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|Baader Bank
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|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|84,50
|2,05%
|AT & S (AT&S)
|226,00
|-0,44%
|CA Immobilien
|21,90
|2,10%
|Erste Group Bank AG
|116,30
|1,22%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,80
|-0,35%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,05
|0,00%
|Lenzing AG
|12,90
|-5,15%
|OMV AG
|71,20
|0,21%
|Rosenbauer
|62,60
|0,97%
|Telekom Austria AG
|8,86
|-1,56%
|Warimpex
|0,48
|4,78%
|Wienerberger AG
|16,06
|-3,77%
|Wolford AG
|2,24
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 329,63
|0,63%
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