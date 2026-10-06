Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX Prime-Kursentwicklung 06.10.2026 15:58:44

Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag

Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag

ATX Prime-Handel heute.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,72 Prozent höher bei 3 332,64 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 308,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 308,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 307,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 349,72 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 369,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 226,80 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 364,31 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 25,37 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,42 Prozent auf 232,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,33 Prozent auf 21,95 EUR) und Rosenbauer (+ 2,26 Prozent auf 63,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Wienerberger (-4,31 Prozent auf 15,97 EUR), Lenzing (-3,38 Prozent auf 13,14 EUR), Telekom Austria (-1,78 Prozent auf 8,84 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,23 Prozent auf 4,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 786 560 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44,633 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 84,50 2,05% Andritz AG
AT & S (AT&S) 226,00 -0,44% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,90 2,10% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 116,30 1,22% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 -0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 4,05 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 12,90 -5,15% Lenzing AG
OMV AG 71,20 0,21% OMV AG
Rosenbauer 62,60 0,97% Rosenbauer
Telekom Austria AG 8,86 -1,56% Telekom Austria AG
Warimpex 0,48 4,78% Warimpex
Wienerberger AG 16,06 -3,77% Wienerberger AG
Wolford AG 2,24 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 329,63 0,63%

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