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Marktbericht 21.10.2026 12:27:07

Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Mittag

Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime verbucht aktuell Zuwächse.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 3 187,67 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,063 Prozent stärker bei 3 170,06 Punkten in den Handel, nach 3 168,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 201,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 167,99 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,988 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3 380,05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 202,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 311,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 19,92 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,36 Prozent auf 166,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,64 Prozent auf 62,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,17 Prozent auf 70,70 EUR), PORR (+ 2,11 Prozent auf 31,45 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,95 Prozent auf 52,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR), Frequentis (-1,11 Prozent auf 62,40 EUR), Wienerberger (-0,74 Prozent auf 16,07 EUR) und Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 136 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,846 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 140,40 -18,56% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 104,70 -6,18% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,35 -0,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 51,00 -1,16% Flughafen Wien AG
Frequentis 64,20 1,26% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 3,84 0,26% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 10,60 -0,19% Lenzing AG
OMV AG 72,55 -2,42% OMV AG
PORR AG 31,20 -2,65% PORR AG
Rosenbauer 61,20 -1,92% Rosenbauer
Verbund AG 67,10 1,59% Verbund AG
Vienna Insurance 70,00 -1,55% Vienna Insurance
Warimpex 0,47 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 16,25 0,93% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 079,68 -4,41%

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