EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Marktbericht
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21.10.2026 12:27:07
Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Mittag
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 3 187,67 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,063 Prozent stärker bei 3 170,06 Punkten in den Handel, nach 3 168,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 201,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 167,99 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,988 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3 380,05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 202,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 311,61 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 19,92 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,36 Prozent auf 166,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,64 Prozent auf 62,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,17 Prozent auf 70,70 EUR), PORR (+ 2,11 Prozent auf 31,45 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,95 Prozent auf 52,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR), Frequentis (-1,11 Prozent auf 62,40 EUR), Wienerberger (-0,74 Prozent auf 16,07 EUR) und Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 136 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,846 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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