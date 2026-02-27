Freundlicher Handel: Das macht der DAX aktuell

In Frankfurt ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,04 Prozent fester bei 25 300,13 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,158 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,021 Prozent stärker bei 25 294,37 Punkten, nach 25 289,02 Punkten am Vortag.

Bei 25 233,22 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 405,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,740 Prozent aufwärts. Der DAX lag vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 24 894,44 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Wert von 23 767,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der DAX einen Wert von 22 550,89 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2,73 Prozent auf 33,81 EUR), Scout24 (+ 2,54 Prozent auf 70,75 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 168,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 229,60 EUR) und RWE (+ 1,30 Prozent auf 54,58 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil BASF (-2,88 Prozent auf 48,23 EUR), MTU Aero Engines (-2,76 Prozent auf 359,30 EUR), Infineon (-1,79 Prozent auf 45,94 EUR), Fresenius SE (-1,71 Prozent auf 50,44 EUR) und adidas (-1,38 Prozent auf 160,25 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 310 021 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 190,462 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

