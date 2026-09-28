Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Index im Fokus
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28.09.2026 15:58:27
Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 nachmittags
Um 15:42 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,27 Prozent fester bei 10 723,79 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,179 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 695,19 Punkten in den Handel, nach 10 695,25 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10 758,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 688,59 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 824,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 10 508,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 9 284,83 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,76 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 12,39 Prozent auf 3,47 GBP), Howden Joinery Group (+ 4,02 Prozent auf 7,90 GBP), Kingfisher (+ 2,62 Prozent auf 3,37 GBP), Admiral Group (+ 1,93 Prozent auf 36,88 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,91 Prozent auf 71,85 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Endeavour Mining (-4,33 Prozent auf 43,29 GBP), Fresnillo (-4,26 Prozent auf 27,67 GBP), Sage (-3,52 Prozent auf 9,67 GBP), Experian (-2,81 Prozent auf 25,37 GBP) und RELX (-2,77 Prozent auf 24,57 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 39 348 055 Aktien gehandelt. Mit 301,594 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|2,37%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|171,00
|1,79%
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|4,10
|13,26%
|Endeavour Mining PLC
|50,58
|-3,95%
|Experian PLC
|29,60
|-2,63%
|Fresnillo PLC
|33,20
|-0,42%
|Howden Joinery Group PLC
|9,25
|3,93%
|HSBC Holdings plc
|17,82
|1,02%
|Kingfisher plc
|3,96
|4,65%
|Lloyds Banking Group
|1,27
|0,32%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,18
|-0,95%
|Sage PLC
|11,50
|-1,71%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
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