Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Am Mittwoch springt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,43 Prozent auf 7 664,40 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,765 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,120 Prozent fester bei 7 640,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 631,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 633,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 681,19 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,430 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 489,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 609,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 415,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Dell Technologies (+ 8,71 Prozent auf 462,00 USD), Reddit (+ 7,51 Prozent auf 155,50 USD), Skyworks Solutions (+ 7,40 Prozent auf 72,40 USD), Charter A (+ 7,28 Prozent auf 156,83 USD) und Lumen Technologies (+ 6,74 Prozent auf 6,81 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Palo Alto Networks (-10,79 Prozent auf 323,01 USD), Datadog A (-6,37 Prozent auf 209,59 USD), Palantir (-5,96 Prozent auf 169,20 USD), Edison International (-5,77 Prozent auf 55,41 USD) und Fortinet (-5,39 Prozent auf 153,13 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19 062 015 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,598 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at