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Index-Performance im Blick 02.09.2026 20:03:42

Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Zuwächse.

Am Mittwoch springt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,43 Prozent auf 7 664,40 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,765 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,120 Prozent fester bei 7 640,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 631,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 633,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 681,19 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,430 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 489,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 609,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 415,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Dell Technologies (+ 8,71 Prozent auf 462,00 USD), Reddit (+ 7,51 Prozent auf 155,50 USD), Skyworks Solutions (+ 7,40 Prozent auf 72,40 USD), Charter A (+ 7,28 Prozent auf 156,83 USD) und Lumen Technologies (+ 6,74 Prozent auf 6,81 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Palo Alto Networks (-10,79 Prozent auf 323,01 USD), Datadog A (-6,37 Prozent auf 209,59 USD), Palantir (-5,96 Prozent auf 169,20 USD), Edison International (-5,77 Prozent auf 55,41 USD) und Fortinet (-5,39 Prozent auf 153,13 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19 062 015 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,598 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Casey's General Stores Inc 647,60 -0,31% Casey's General Stores Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 135,26 5,80% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Datadog Inc Registered Shs -A- 190,40 5,66% Datadog Inc Registered Shs -A-
Dell Technologies 417,65 -1,39% Dell Technologies
Edison International 47,41 -0,55% Edison International
First Republic Bank 0,00 25,00% First Republic Bank
Fortinet Inc 134,94 1,17% Fortinet Inc
Lumen Technologies Inc Registered Shs 5,87 0,00% Lumen Technologies Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 193,26 -0,18% NVIDIA Corp.
Palantir 147,12 0,73% Palantir
Palo Alto Networks Inc 286,10 0,85% Palo Alto Networks Inc
Reddit 135,00 8,87% Reddit
Skyworks Solutions Inc. 61,38 -0,92% Skyworks Solutions Inc.
Western Union Company 6,26 -0,06% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 655,54 -0,14%

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