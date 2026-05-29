Freundlicher Handel: Das macht der SMI aktuell

Am Freitag steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,68 Prozent im Plus bei 13 597,15 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,617 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,228 Prozent fester bei 13 535,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 504,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 616,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 516,29 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,167 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 031,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, wies der SMI einen Stand von 12 186,74 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,64 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,69 Prozent auf 90,96 CHF), Richemont (+ 2,72 Prozent auf 170,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,79 Prozent auf 182,30 CHF), Geberit (+ 1,66 Prozent auf 513,40 CHF) und Holcim (+ 1,28 Prozent auf 77,30 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-0,43 Prozent auf 829,40 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 847,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 83,28 CHF), Roche (+ 0,21 Prozent auf 329,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,30 Prozent auf 118,55 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 021 900 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,389 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at