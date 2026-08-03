Freundlicher Handel: Das macht der SMI nachmittags

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 14 386,30 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,666 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,190 Prozent auf 14 373,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 346,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 354,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 436,12 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der SMI bei 14 424,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 136,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SMI bei 11 836,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 4,32 Prozent auf 701,00 CHF), Logitech (+ 4,24 Prozent auf 85,56 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,28 CHF), Geberit (+ 3,01 Prozent auf 548,20 CHF) und Richemont (+ 2,57 Prozent auf 195,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Holcim (-2,13 Prozent auf 71,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 78,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 203,50 CHF), Novartis (-0,82 Prozent auf 125,56 CHF) und UBS (+ 0,09 Prozent auf 42,59 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 893 470 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,760 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at