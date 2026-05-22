Freundlicher Handel: Das macht der SPI am Mittag

Am Freitag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,31 Prozent stärker bei 19 032,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,404 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,422 Prozent höher bei 19 053,20 Punkten in den Handel, nach 18 973,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19 096,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 981,86 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 2,60 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 485,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 097,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wurde der SPI mit 16 855,80 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,33 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Schlatter Industries (+ 10,87 Prozent auf 20,40 CHF), Molecular Partners (+ 7,29 Prozent auf 3,09 CHF), EvoNext (+ 5,22 Prozent auf 1,31 CHF), Clariant (+ 5,19 Prozent auf 8,01 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,41 Prozent auf 21,30 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Julius Bär (-8,05 Prozent auf 62,62 CHF), Partners Group (-4,18 Prozent auf 862,40 CHF), LEM (-3,99 Prozent auf 324,50 CHF), Warteck Invest (-3,96 Prozent auf 1 940,00 CHF) und Curatis (-3,83 Prozent auf 22,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 382 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,680 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at