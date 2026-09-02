DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|SPI im Blick
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02.09.2026 15:58:49
Freundlicher Handel: Das macht der SPI nachmittags
Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 20 193,01 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,469 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,019 Prozent fester bei 20 153,53 Punkten, nach 20 149,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 205,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 040,22 Zählern.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,223 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 20 161,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, betrug der SPI-Kurs 18 853,23 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 737,89 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,69 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit BioVersys (+ 14,46 Prozent auf 28,50 CHF), GAM (+ 6,96 Prozent auf 0,07 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,74 Prozent auf 95,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 6,48 Prozent auf 67,40 CHF) und Idorsia (+ 5,60 Prozent auf 5,37 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Xlife Sciences (-4,21 Prozent auf 12,50 CHF), DocMorris (-4,02 Prozent auf 10,27 CHF), EvoNext (-2,98 Prozent auf 2,28 CHF), Feintool International (-2,82 Prozent auf 12,05 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-2,56 Prozent auf 144,60 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 235 225 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 304,784 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Basilea Pharmaceutica AG
|70,40
|1,15%
|BioVersys
|27,00
|-4,26%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|155,40
|3,88%
|Curatis AG
|20,90
|0,00%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,84
|-0,46%
|EvoNext Holdings AG
|2,34
|-3,31%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|12,80
|0,79%
|GAM AG
|0,07
|2,37%
|Idorsia AG
|5,62
|2,00%
|Logitech S.A.
|86,46
|0,30%
|Perrot Duval SA
|98,00
|3,16%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|388,80
|1,73%
|UBS
|47,08
|-0,61%
|Xlife Sciences AG
|12,75
|-5,20%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 206,31
|0,11%
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