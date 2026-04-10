Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index im Fokus
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10.04.2026 12:26:56
Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 aktuell
Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent nach oben auf 5 120,37 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,023 Prozent leichter bei 5 094,68 Punkten in den Handel, nach 5 095,83 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 094,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 127,98 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,90 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 061,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 085,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 107,13 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,29 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,58 Prozent auf 154,90 CHF), Siemens (+ 2,25 Prozent auf 231,85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 71,78 CHF), GSK (+ 1,06 Prozent auf 21,90 GBP) und Roche (+ 0,98 Prozent auf 319,80 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-5,56 Prozent auf 1 464,00 EUR), Zurich Insurance (-4,03 Prozent auf 547,20 CHF), BP (-1,31 Prozent auf 5,73 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,81 Prozent auf 34,21 GBP) und National Grid (-0,50 Prozent auf 13,44 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 149 025 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,98
|0,37%
|ASML NV
|1 257,60
|1,88%
|BNP Paribas S.A.
|89,81
|-0,20%
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|1,01%
|GSK PLC Registered Shs
|24,79
|0,16%
|ING Group
|24,47
|0,16%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,65
|0,23%
|National Grid plc
|15,41
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 461,20
|-5,46%
|Richemont
|166,60
|1,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|340,00
|-0,58%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,23
|0,84%
|Siemens AG
|228,95
|0,39%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|589,80
|-3,82%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 108,16
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