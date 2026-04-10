Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 aktuell

Aktuell wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent nach oben auf 5 120,37 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,023 Prozent leichter bei 5 094,68 Punkten in den Handel, nach 5 095,83 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 094,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 127,98 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,90 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 061,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 085,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 107,13 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,29 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,58 Prozent auf 154,90 CHF), Siemens (+ 2,25 Prozent auf 231,85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 71,78 CHF), GSK (+ 1,06 Prozent auf 21,90 GBP) und Roche (+ 0,98 Prozent auf 319,80 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-5,56 Prozent auf 1 464,00 EUR), Zurich Insurance (-4,03 Prozent auf 547,20 CHF), BP (-1,31 Prozent auf 5,73 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,81 Prozent auf 34,21 GBP) und National Grid (-0,50 Prozent auf 13,44 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 149 025 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at