Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Marktbericht
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03.07.2026 12:27:14
Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Freitagmittag
Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 5 454,83 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,158 Prozent stärker bei 5 454,99 Punkten in den Handel, nach 5 446,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 443,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 474,03 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,06 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 152,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.07.2025, den Stand von 4 485,73 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 10,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 474,03 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 1,93 Prozent auf 282,25 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 86,46 CHF), National Grid (+ 1,04 Prozent auf 12,43 GBP), Rolls-Royce (+ 0,98 Prozent auf 14,90 GBP) und Siemens Energy (+ 0,96 Prozent auf 167,42 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 090,60 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), RELX (-1,19 Prozent auf 23,25 GBP), Unilever (-1,19 Prozent auf 45,81 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,16 Prozent auf 492,90 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 3 394 690 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 632,702 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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