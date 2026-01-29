Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 5 062,83 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,330 Prozent auf 5 062,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5 045,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 077,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 050,07 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 893,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 787,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 559,58 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,13 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 9,77 Prozent auf 67,18 CHF), Siemens (+ 3,67 Prozent auf 260,10 EUR), Rio Tinto (+ 2,73 Prozent auf 69,35 GBP), BP (+ 1,48 Prozent auf 4,63 GBP) und Diageo (+ 0,95 Prozent auf 16,38 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-15,41 Prozent auf 165,92 EUR), RELX (-2,08 Prozent auf 26,36 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,81 Prozent auf 5,85 EUR), AstraZeneca (-0,74 Prozent auf 134,08 GBP) und Novartis (-0,72 Prozent auf 113,38 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 547 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 471,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,83 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at