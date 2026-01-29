Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|STOXX-Handel im Fokus
|
29.01.2026 12:26:55
Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 5 062,83 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,330 Prozent auf 5 062,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5 045,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 077,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 050,07 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 893,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 787,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 559,58 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,13 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 9,77 Prozent auf 67,18 CHF), Siemens (+ 3,67 Prozent auf 260,10 EUR), Rio Tinto (+ 2,73 Prozent auf 69,35 GBP), BP (+ 1,48 Prozent auf 4,63 GBP) und Diageo (+ 0,95 Prozent auf 16,38 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-15,41 Prozent auf 165,92 EUR), RELX (-2,08 Prozent auf 26,36 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,81 Prozent auf 5,85 EUR), AstraZeneca (-0,74 Prozent auf 134,08 GBP) und Novartis (-0,72 Prozent auf 113,38 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 547 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 471,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,83 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Diageo plc
|
17:59
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)