Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX-Handel im Blick
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27.10.2026 12:26:52
Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag
Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 5 358,28 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,060 Prozent auf 5 350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 354,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 326,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 360,79 Zählern.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 353,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 420,84 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 4 800,45 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,09 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 127,56 EUR), Rio Tinto (+ 1,70 Prozent auf 63,49 GBP), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 129,54 CHF), Rolls-Royce (+ 1,54 Prozent auf 12,54 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,41 Prozent auf 70,66 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen HSBC (-6,51 Prozent auf 12,76 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 5,91 EUR), Rheinmetall (-1,35 Prozent auf 1 020,20 EUR), BP (-1,33 Prozent auf 6,22 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,14 Prozent auf 39,54 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 810 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 551,148 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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