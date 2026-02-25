Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 25.02.2026 15:59:24

Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Der STOXX 50 gewinnt am Mittwochnachmittag an Wert.

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,73 Prozent auf 5 293,59 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,304 Prozent stärker bei 5 271,21 Punkten in den Handel, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 271,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 294,60 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,883 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 4 742,54 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Stand von 4 738,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 294,60 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 5,84 Prozent auf 13,67 GBP), RELX (+ 4,81 Prozent auf 23,82 GBP), Rio Tinto (+ 2,70 Prozent auf 74,65 GBP), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 245,70 EUR) und UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 73,86 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-13,98 Prozent auf 16,12 GBP), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 682,50 EUR), Richemont (-2,14 Prozent auf 160,10 CHF), Unilever (-1,22 Prozent auf 54,05 GBP) und Roche (-0,86 Prozent auf 370,80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 11 158 794 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 484,191 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
24.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 298,60 2,04% ASML NV
BNP Paribas S.A. 96,27 1,30% BNP Paribas S.A.
Diageo plc 18,25 -14,72% Diageo plc
HSBC Holdings plc 15,94 7,27% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,83 0,38% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 141,60 -0,11% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,94 8,13% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 684,50 -2,38% Rheinmetall AG
Richemont 175,15 -2,56% Richemont
Rio Tinto plc 85,67 3,14% Rio Tinto plc
Roche AG (Genussschein) 369,10 -1,31% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 244,75 1,62% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 74,19 1,81% UniCredit S.p.A.
Unilever PLC 62,10 -1,54% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 295,94 0,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen