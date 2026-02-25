Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Marktbericht
|
25.02.2026 15:59:24
Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,73 Prozent auf 5 293,59 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,304 Prozent stärker bei 5 271,21 Punkten in den Handel, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 271,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 294,60 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,883 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 4 742,54 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Stand von 4 738,55 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 294,60 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 5,84 Prozent auf 13,67 GBP), RELX (+ 4,81 Prozent auf 23,82 GBP), Rio Tinto (+ 2,70 Prozent auf 74,65 GBP), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 245,70 EUR) und UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 73,86 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-13,98 Prozent auf 16,12 GBP), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 682,50 EUR), Richemont (-2,14 Prozent auf 160,10 CHF), Unilever (-1,22 Prozent auf 54,05 GBP) und Roche (-0,86 Prozent auf 370,80 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 11 158 794 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 484,191 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 298,60
|2,04%
|BNP Paribas S.A.
|96,27
|1,30%
|Diageo plc
|18,25
|-14,72%
|HSBC Holdings plc
|15,94
|7,27%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,83
|0,38%
|Novartis AG
|141,60
|-0,11%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,94
|8,13%
|Rheinmetall AG
|1 684,50
|-2,38%
|Richemont
|175,15
|-2,56%
|Rio Tinto plc
|85,67
|3,14%
|Roche AG (Genussschein)
|369,10
|-1,31%
|Siemens AG
|244,75
|1,62%
|UniCredit S.p.A.
|74,19
|1,81%
|Unilever PLC
|62,10
|-1,54%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 295,94
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.