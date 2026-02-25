Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,73 Prozent auf 5 293,59 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,304 Prozent stärker bei 5 271,21 Punkten in den Handel, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 271,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 294,60 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,883 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 4 742,54 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Stand von 4 738,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 294,60 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 5,84 Prozent auf 13,67 GBP), RELX (+ 4,81 Prozent auf 23,82 GBP), Rio Tinto (+ 2,70 Prozent auf 74,65 GBP), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 245,70 EUR) und UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 73,86 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-13,98 Prozent auf 16,12 GBP), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 682,50 EUR), Richemont (-2,14 Prozent auf 160,10 CHF), Unilever (-1,22 Prozent auf 54,05 GBP) und Roche (-0,86 Prozent auf 370,80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 11 158 794 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 484,191 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at