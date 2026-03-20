Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,02 Prozent höher bei 22 843,71 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,005 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,07 Prozent fester bei 23 083,89 Punkten in den Freitagshandel, nach 22 839,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 176,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 696,52 Punkten.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 2,71 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 260,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 24 288,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der DAX einen Stand von 22 999,15 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 6,91 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 696,52 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 4,58 Prozent auf 38,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,82 Prozent auf 172,40 EUR), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 39,27 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,05 Prozent auf 44,83 EUR) und Commerzbank (+ 1,83 Prozent auf 31,73 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-3,76 Prozent auf 153,98 EUR), GEA (-1,62 Prozent auf 60,60 EUR), Zalando (-1,50 Prozent auf 22,35 EUR), QIAGEN (-1,43 Prozent auf 34,75 EUR) und Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 245,90 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 527 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 186,809 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at