Freundlicher Handel: DAX am Mittag freundlich

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,95 Prozent auf 23 967,93 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,024 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,891 Prozent auf 23 953,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 742,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 24 053,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 944,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 23 447,29 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.01.2026, den Stand von 25 286,24 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Wert von 20 954,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,33 Prozent ein. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Continental (+ 2,23 Prozent auf 65,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 55,38 EUR), Scout24 (+ 2,15 Prozent auf 66,65 EUR) und QIAGEN (+ 2,11 Prozent auf 36,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 1 481,60 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 54,22 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR), Hannover Rück (-0,51 Prozent auf 272,40 EUR) und Henkel vz (-0,27 Prozent auf 65,70 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 998 803 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 174,902 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 6,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at