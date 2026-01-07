Freundlicher Handel: DAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Mit dem DAX geht es heute aufwärts.

Um 12:10 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent auf 25 071,78 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,135 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,413 Prozent auf 24 995,00 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,20 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 086,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 982,62 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der DAX noch bei 24 385,78 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 20 340,57 Punkten bewertet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 2,95 Prozent auf 25,16 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,74 Prozent auf 229,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,27 Prozent auf 391,80 EUR), Siemens (+ 2,10 Prozent auf 252,75 EUR) und Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 129,75 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Scout24 (-4,35 Prozent auf 82,50 EUR), Commerzbank (-2,00 Prozent auf 35,27 EUR), Beiersdorf (-1,89 Prozent auf 93,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,37 Prozent auf 39,67 EUR) und adidas (-0,92 Prozent auf 162,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 543 563 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,60 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

