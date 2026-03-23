Freundlicher Handel: DAX am Montagmittag im Plus

Am Montag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,37 Prozent höher bei 22 686,28 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,912 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,94 Prozent auf 21 946,95 Punkte an der Kurstafel, nach 22 380,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 21 863,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 713,34 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der DAX auf 24 991,97 Punkte taxiert. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.12.2025, den Wert von 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 22 891,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 7,55 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 4,41 Prozent auf 50,62 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 145,30 EUR), Siemens (+ 2,87 Prozent auf 209,60 EUR), Airbus SE (+ 2,82 Prozent auf 165,46 EUR) und Commerzbank (+ 2,60 Prozent auf 31,12 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Vonovia SE (-1,63 Prozent auf 21,09 EUR), RWE (-0,46 Prozent auf 55,92 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,37 Prozent auf 37,60 EUR), QIAGEN (-0,34 Prozent auf 34,69 EUR) und Henkel vz (-0,27 Prozent auf 65,98 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 4 226 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 179,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at