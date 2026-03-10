Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen

Am Dienstag legt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2,35 Prozent auf 23 958,87 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,014 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 2,04 Prozent auf 23 886,38 Punkte an der Kurstafel, nach 23 409,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 060,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 765,24 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der DAX einen Wert von 24 987,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 130,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, erreichte der DAX einen Stand von 22 620,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,37 Prozent zurück. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 927,55 Punkte.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 6,15 Prozent auf 157,90 EUR), Infineon (+ 5,96 Prozent auf 41,27 EUR), Bayer (+ 5,87 Prozent auf 39,80 EUR), Continental (+ 5,19 Prozent auf 64,00 EUR) und Siemens (+ 5,02 Prozent auf 232,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil SAP SE (-1,79 Prozent auf 168,80 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,60 EUR), QIAGEN (-0,70 Prozent auf 36,91 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,58 Prozent auf 39,53 EUR) und Beiersdorf (-0,15 Prozent auf 80,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 060 609 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 200,679 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at