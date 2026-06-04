RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Index im Fokus 04.06.2026 09:28:58

Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch derzeit aufwärts.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,27 Prozent stärker bei 24 862,09 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,071 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 24 849,43 Punkte an der Kurstafel, nach 24 795,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 870,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 830,63 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,882 Prozent abwärts. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 23 991,27 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, den Stand von 24 205,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 276,48 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,32 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 1,95 Prozent auf 73,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,93 Prozent auf 27,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,92 Prozent auf 36,71 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,89 Prozent auf 180,35 EUR) und SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 158,84 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-3,03 Prozent auf 85,33 EUR), RWE (-1,58 Prozent auf 56,24 EUR), EON SE (-0,86 Prozent auf 17,95 EUR), Bayer (-0,17 Prozent auf 34,64 EUR) und Continental (-0,14 Prozent auf 70,72 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 466 657 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,443 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 161,70 0,56% adidas
Bayer 35,05 1,51% Bayer
Continental AG 70,44 -0,28% Continental AG
Deutsche Bank AG 27,31 1,32% Deutsche Bank AG
E.ON SE 18,15 0,30% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 36,93 2,58% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 179,65 2,04% Heidelberg Materials
Infineon AG 83,83 -4,33% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 50,08 0,25% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche Automobil Holding SE 31,13 -0,35% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 56,62 -0,42% RWE AG St.
SAP SE 162,70 4,00% SAP SE
Scout24 74,20 2,91% Scout24
Siemens AG 271,60 -0,98% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 908,61 0,45%

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