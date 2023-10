Freundlicher Handel: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch heute aufwärts.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 1,24 Prozent auf 15 315,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,556 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,955 Prozent höher bei 15 272,57 Punkten in den Handel, nach 15 128,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 15 327,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 272,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, betrug der DAX-Kurs 15 740,30 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 673,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, stand der DAX bei 12 272,94 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,93 Prozent auf 170,96 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,80 Prozent auf 22,80 EUR), Zalando (+ 2,68 Prozent auf 22,23 EUR), RWE (+ 2,42 Prozent auf 33,89 EUR) und Bayer (+ 2,04 Prozent auf 44,33 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Henkel vz (+ 0,00 Prozent auf 68,20 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 27,79 EUR), Siemens Energy (+ 0,13 Prozent auf 11,60 EUR), Sartorius vz (+ 0,19 Prozent auf 312,20 EUR) und SAP SE (+ 0,47 Prozent auf 122,82 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 373 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 144,528 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent.

