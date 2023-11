Freundlicher Handel: DAX im Plus

Der DAX verbucht am Dienstagnachmittag Zuwächse.

Am Dienstag notiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,57 Prozent stärker bei 15 585,69 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,554 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 358,59 Zählern und damit 0,089 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 345,00 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 588,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 337,60 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der DAX auf 15 186,66 Punkte taxiert. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, bei 15 904,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 313,30 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 10,78 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 8,64 Prozent auf 23,00 EUR), Sartorius vz (+ 8,03 Prozent auf 266,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 7,44 Prozent auf 24,99 EUR), Continental (+ 6,22 Prozent auf 68,00 EUR) und adidas (+ 4,40 Prozent auf 177,56 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,88 Prozent auf 277,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 370,00 EUR), Commerzbank (-0,82 Prozent auf 10,89 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 21,51 EUR) und Hannover Rück (-0,49 Prozent auf 204,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 10 367 309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,746 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 9,17 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

