MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
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25.08.2026 09:28:43
Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsstart
Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent nach oben auf 26 181,83 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,175 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,381 Prozent auf 26 206,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26 106,60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 26 181,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 227,91 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 099,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, notierte der DAX bei 25 389,10 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Stand von 24 273,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,69 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,03 Prozent auf 55,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 151,30 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 205,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 356,70 EUR) und Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 78,15 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen QIAGEN (-1,85 Prozent auf 35,73 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,73 Prozent auf 73,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 44,74 EUR), BMW (-0,69 Prozent auf 57,92 EUR) und SAP SE (-0,64 Prozent auf 186,00 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 217 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 217,128 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,36 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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