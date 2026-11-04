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Kursentwicklung 04.11.2026 15:58:45

Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Zuschlägen

Der DAX gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt.

Um 15:41 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 2,13 Prozent aufwärts auf 26 416,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,155 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 25 888,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25 864,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25 876,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 429,15 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 2,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 202,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der DAX bei 23 949,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,65 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 9,96 Prozent auf 172,15 EUR), Zalando (+ 7,28 Prozent auf 27,13 EUR), Scout24 (+ 6,84 Prozent auf 91,40 EUR), Continental (+ 5,98 Prozent auf 70,94 EUR) und Commerzbank (+ 5,95 Prozent auf 40,25 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-4,22 Prozent auf 124,30 EUR), HOCHTIEF (-3,35 Prozent auf 369,80 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 51,72 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 314,60 EUR) und QIAGEN (+ 0,23 Prozent auf 45,13 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 464 228 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Telekom AG 26,12 0,04% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 172,50 0,17% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 341,60 0,12% HOCHTIEF AG
Infineon AG 46,35 3,00% Infineon AG
QIAGEN N.V. 45,03 -0,31% QIAGEN N.V.
SAP SE 213,15 -1,55% SAP SE
Scout24 89,40 0,11% Scout24
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