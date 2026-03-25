Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich letztendlich fester

Der DAX legte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,34 Prozent auf 22 940,42 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,937 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,44 Prozent auf 22 961,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22 636,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 079,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22 815,71 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 4,52 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, notierte der DAX bei 25 175,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der DAX auf 24 340,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der DAX mit 23 109,79 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 6,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 158,40 EUR), Infineon (+ 3,51 Prozent auf 39,66 EUR), Deutsche Bank (+ 3,22 Prozent auf 25,80 EUR), RWE (+ 3,19 Prozent auf 56,94 EUR) und Commerzbank (+ 3,02 Prozent auf 32,39 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 238,90 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 146,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,32 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,19 Prozent auf 36,78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 44,98 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6 331 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at