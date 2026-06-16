Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Kursentwicklung im Fokus
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16.06.2026 17:58:55
Freundlicher Handel: DAX schließt mit Gewinnen
Am Dienstag schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 24 914,76 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,037 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,196 Prozent stärker bei 24 942,73 Punkten, nach 24 894,01 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 24 900,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 110,28 Punkten.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 23 950,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 23 564,01 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 23 699,12 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,53 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit GEA (+ 5,08 Prozent auf 58,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 468,80 EUR), QIAGEN (+ 1,27) Prozent auf 32,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 52,82 EUR) und Hannover Rück (+ 1,22 Prozent auf 232,20 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil RWE (-2,17 Prozent auf 54,96 EUR), Zalando (-2,06 Prozent auf 23,77 EUR), Infineon (-1,82 Prozent auf 79,28 EUR), Brenntag SE (-1,64 Prozent auf 55,06 EUR) und Heidelberg Materials (-1,53 Prozent auf 183,55 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 080 478 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 201,619 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentaldaten
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
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|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
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|16.06.26
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|Barclays Capital
|16.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
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|UBS AG
|10.06.26
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|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|171,80
|-0,89%
|Brenntag SE
|54,72
|0,22%
|Deutsche Telekom AG
|26,88
|-2,36%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52,40
|-0,15%
|GEA
|59,70
|1,88%
|Hannover Rück
|230,40
|-0,69%
|Heidelberg Materials
|189,40
|3,44%
|Infineon AG
|76,17
|-2,87%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,85
|-1,90%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|463,60
|-0,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|30,38
|-1,75%
|QIAGEN N.V.
|31,75
|-0,53%
|RWE AG St.
|54,46
|-0,58%
|Siemens AG
|272,60
|0,33%
|Zalando
|24,17
|2,46%
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