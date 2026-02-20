Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,81 Prozent höher bei 25 246,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,167 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,106 Prozent auf 25 070,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 043,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 331,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 004,81 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 703,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der DAX mit 23 278,85 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der DAX einen Stand von 22 314,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Porsche Automobil (+ 2,34 Prozent auf 36,81 EUR), adidas (+ 2,22 Prozent auf 158,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,17 Prozent auf 42,35 EUR), Deutsche Bank (+ 2,10 Prozent auf 31,05 EUR) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 245,15 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Bayer (-4,16 Prozent auf 43,68 EUR), Zalando (-1,62 Prozent auf 20,69 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 45,20 EUR), QIAGEN (-0,82 Prozent auf 40,99 EUR) und Rheinmetall (-0,20 Prozent auf 1 740,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 361 362 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,409 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

