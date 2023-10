Freundlicher Handel: DAX steigt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Am Freitag steht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,42 Prozent im Plus bei 15 133,82 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,544 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 15 109,16 Punkte an der Kurstafel, nach 15 070,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 105,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 137,10 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,98 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 06.09.2023, den Wert von 15 741,37 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2023, den Wert von 15 528,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wies der DAX einen Wert von 12 470,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 7,57 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2,28 Prozent auf 73,48 EUR), Zalando (+ 2,20 Prozent auf 20,91 EUR), Infineon (+ 1,33 Prozent auf 32,42 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,23 Prozent auf 22,22 EUR) und Daimler Truck (+ 1,00 Prozent auf 32,25 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Beiersdorf (-1,98 Prozent auf 118,75 EUR), Henkel vz (-0,94 Prozent auf 67,68 EUR), Symrise (-0,53 Prozent auf 90,84 EUR), RWE (-0,24 Prozent auf 32,96 EUR) und Hannover Rück (-0,24 Prozent auf 206,10 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 269 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 142,703 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,64 erwartet. Mit 8,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at