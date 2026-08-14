Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|DAX-Entwicklung
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14.08.2026 17:58:56
Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge
Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,51 Prozent auf 26 432,86 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,194 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,556 Prozent auf 26 445,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26 299,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 541,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 404,95 Punkten verzeichnete.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,275 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 147,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 456,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 377,50 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,72 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26 573,50 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1 202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,00 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen EON SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR), Merck (-2,29 Prozent auf 136,30 EUR), Vonovia SE (-2,00 Prozent auf 20,58 EUR), Zalando (-1,58 Prozent auf 23,60 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 76,32 EUR) unter Druck.
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 295 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,920 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|157,60
|-0,88%
|BASF
|50,91
|1,47%
|E.ON SE
|17,51
|-4,47%
|Hannover Rück
|252,80
|1,53%
|Henkel KGaA Vz.
|76,44
|-1,52%
|Merck KGaA
|135,90
|-2,41%
|Rheinmetall AG
|1 206,40
|3,01%
|SAP SE
|179,90
|-0,51%
|Scout24
|77,60
|1,17%
|Siemens AG
|283,70
|-0,23%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,62
|0,79%
|Vonovia SE
|20,63
|-1,90%
|Zalando
|23,66
|-1,38%
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