Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Entwicklung 14.08.2026 17:58:56

Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

So performte der DAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,51 Prozent auf 26 432,86 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,194 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,556 Prozent auf 26 445,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26 299,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 541,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 404,95 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,275 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 147,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 456,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 377,50 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,72 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26 573,50 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1 202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,00 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen EON SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR), Merck (-2,29 Prozent auf 136,30 EUR), Vonovia SE (-2,00 Prozent auf 20,58 EUR), Zalando (-1,58 Prozent auf 23,60 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 76,32 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 295 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,920 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
14.08.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
13.08.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
12.08.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 157,60 -0,88% adidas
BASF 50,91 1,47% BASF
E.ON SE 17,51 -4,47% E.ON SE
Hannover Rück 252,80 1,53% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 76,44 -1,52% Henkel KGaA Vz.
Merck KGaA 135,90 -2,41% Merck KGaA
Rheinmetall AG 1 206,40 3,01% Rheinmetall AG
SAP SE 179,90 -0,51% SAP SE
Scout24 77,60 1,17% Scout24
Siemens AG 283,70 -0,23% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,62 0,79% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 20,63 -1,90% Vonovia SE
Zalando 23,66 -1,38% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 440,31 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen