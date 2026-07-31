Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Am Freitag schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 25 630,78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,132 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,380 Prozent höher bei 25 709,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 612,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 891,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 549,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,673 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 995,81 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Stand von 24 292,38 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der DAX noch bei 24 065,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,45 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3,70 Prozent auf 61,67 EUR), RWE (+ 1,64 Prozent auf 57,18 EUR), SAP SE (+ 1,13 Prozent auf 157,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,01 Prozent auf 361,80 EUR) und Commerzbank (+ 0,88 Prozent auf 37,67 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Scout24 (-3,63 Prozent auf 74,35 EUR), Symrise (-3,00 Prozent auf 89,10 EUR), Zalando (-2,38 Prozent auf 28,26 EUR), Heidelberg Materials (-2,13 Prozent auf 161,00 EUR) und GEA (-2,07 Prozent auf 61,65 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 8 580 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,15 Prozent.

Redaktion finanzen.at