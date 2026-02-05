Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Start Gewinne

Der DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,16 Prozent fester bei 24 642,52 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,129 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,018 Prozent stärker bei 24 607,47 Punkten, nach 24 603,04 Punkten am Vortag.

Bei 24 587,14 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 646,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Der DAX lag vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 24 868,69 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 24 049,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wies der DAX einen Wert von 21 585,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,420 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,38 Prozent auf 210,80 EUR), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR), Zalando (+ 1,84 Prozent auf 22,11 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,59 Prozent auf 216,90 EUR) und GEA (+ 1,54 Prozent auf 62,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-3,66 Prozent auf 1 618,00 EUR), EON SE (-2,12 Prozent auf 17,57 EUR), Hannover Rück (-2,02 Prozent auf 242,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,93 Prozent auf 103,95 EUR) und BMW (-1,45 Prozent auf 89,72 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 624 949 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,415 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at