Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,20 Prozent stärker bei 24 279,98 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,033 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 24 014,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 991,27 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 988,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 385,37 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 23 168,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der DAX einen Stand von 24 491,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 344,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,06 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 4,38 Prozent auf 35,51 EUR), Infineon (+ 4,31 Prozent auf 59,26 EUR), Siemens (+ 3,55 Prozent auf 258,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 182,58 EUR) und Rheinmetall (+ 3,11 Prozent auf 1 431,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-8,44 Prozent auf 35,59 EUR), Fresenius SE (-2,72 Prozent auf 39,70 EUR), Symrise (-1,42 Prozent auf 73,52 EUR), QIAGEN (-1,16 Prozent auf 28,62 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,24 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 886 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,07 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at