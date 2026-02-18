Freundlicher Handel: DAX zeigt sich nachmittags fester

Um 15:41 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 25 194,84 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,515 Prozent auf 25 127,13 Punkte an der Kurstafel, nach 24 998,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 265,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 100,92 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,825 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der DAX einen Wert von 25 297,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der DAX mit 23 180,53 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der DAX einen Stand von 22 844,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 1 677,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,87 Prozent auf 202,50 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 244,10 EUR), Commerzbank (+ 3,27 Prozent auf 34,41 EUR) und Infineon (+ 2,65 Prozent auf 45,76 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Bayer (-8,13 Prozent auf 45,31 EUR), Brenntag SE (-4,14 Prozent auf 55,08 EUR), Zalando (-2,88 Prozent auf 20,94 EUR), BASF (-2,35 Prozent auf 49,43 EUR) und Vonovia SE (-1,97 Prozent auf 26,89 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 884 888 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at