Index-Bewegung 12.01.2026 17:58:34

Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Der DAX performte letztendlich positiv.

Am Montag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,54 Prozent stärker bei 25 397,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,170 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,053 Prozent tiefer bei 25 248,37 Punkten in den Handel, nach 25 261,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25 421,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 236,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der DAX mit 24 186,49 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 24 241,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der DAX einen Stand von 20 214,79 Punkten auf.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Beiersdorf (+ 3,12 Prozent auf 97,96 EUR), Fresenius SE (+ 3,03 Prozent auf 50,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,89 Prozent auf 40,64 EUR), Merck (+ 2,30 Prozent auf 131,25 EUR) und Bayer (+ 2,13 Prozent auf 39,71 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen BMW (-1,67 Prozent auf 90,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 59,78 EUR), Porsche Automobil (-0,93 Prozent auf 38,26 EUR) und Allianz (-0,60 Prozent auf 380,00 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 769 739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 241,779 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

